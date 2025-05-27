Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στη Ρόδο με θαλαμηγό

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση παράνομης μεταφοράς μεταναστών από τις τουρκικές ακτές στη Ρόδο αποκαλύφθηκε την Κυριακής 25/5, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκε ύποπτη θαλαμηγός να πλέει με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή «Λαχανιά» της Ρόδου, με κατεύθυνση προς την Τουρκία.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε άμεσα στην καταδίωξή του, χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα για να το ακινητοποιήσει. Παρά τις επικίνδυνες αποφυγές και ελιγμούς της θαλαμηγού, το σκάφος τελικά σταμάτησε και οι τρεις επιβαίνοντες, υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 39, 44 και 45 ετών, συνελήφθησαν.

Παράλληλα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Λίνδου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρόδου εντόπισαν 76 αλλοδαπούς: 29 άνδρες, 17 γυναίκες και 30 ανήλικους.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είχαν επιβιβαστεί από τις ακτές της Τουρκίας σε φουσκωτό βοηθητικό σκάφος, το οποίο τους μετέφερε στη θαλαμηγό. Η μετακίνηση φέρεται να ξεκίνησε από την περιοχή Φετιγιέ, με κάθε άτομο να καταβάλει το ποσό των 5.500 ευρώ για τη μεταφορά.

Η προανάκριση αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο παράνομης διακίνησης. Ο 39χρονος αναγνωρίστηκε ως κύριος διακινητής, ο 45χρονος ως χειριστής του βοηθητικού σκάφους και βοηθός του πρώτου, ενώ ο 44χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του συντονιστή στην επιχείρηση μεταφοράς από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 Π.Κ.), διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα (άρθρο 25 Ν. 5038/23) και παραβίαση του Ν. 3386/05 περί παράνομης εισόδου αλλοδαπών.

Τα δύο σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν -η θαλαμηγός και το φουσκωτό tender- κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ η υπόθεση φέρνει στο φως τις μεθοδευμένες και επαναλαμβανόμενες πρακτικές εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών στο Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

