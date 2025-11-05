Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 12 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 47χρονο που σκότωσε την 60χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και τραυμάτισε τον 30χρονο γιο της, επειδή είχε υποψίες ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς επίσης για παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Υπό αυτές τις συνθήκες επέτρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται μετά την προφυλάκιση του.

Το έγκλημα έγινε το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2024 μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπροστά στο σκηνικό, εκτός από τους παθόντες, ήταν η κόρη του κατηγορούμενου, ο δεύτερος γιος της εν διαστάσει συζύγου του, οι οποίοι τον καλούσαν να σταματήσει την επίθεση. Εκείνος όμως δεν πτοήθηκε, δολοφονώντας την πρώην σύζυγό του (Ελληνίδα) με μαχαιριά στην κοιλιά και άλλα δύο τραύματα στη σπονδυλική στήλη. Επιπλέον, έπληξε και τον γιο της στη μασχαλιαία χώρα, ενώ τον καταδίωξε, αλλά ο 30χρονος κατόρθωσε να διαφύγει. Υπέστη σοβαρή αιμορραγία και η ζωή του σώθηκε λόγω της έγκαιρης μεταφοράς του στο νοσοκομείο, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

«Η μάνα μου τον έδιωξε από το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο λόγος ήταν οι υποψίες του για εμάς τους δύο. Εκείνη την ημέρα ήρθε το πρωί στο σπίτι, έφτιαξε και ήπιε καφέ. Σε κάποια φάση της είπε "έχεις σχέση με τον γιο σου" και τη μαχαίρωσε», κατέθεσε ο 30χρονος, εξεταζόμενος ως μάρτυρας από το δικαστήριο, ενώ πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος φώναζε «πείτε μου αν είναι αλήθεια ή όχι».

Στην απολογία του ο 47χρονος, αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε ότι βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής. «Μια μέρα είδα ένα σημάδι στα χείλη της και μου μπήκαν υποψίες. Μου είπε ότι δεν είναι τίποτε. Μου ζήτησε να φύγω και εγώ πήρα τα πράγματα μου και έφυγα. Δεν το είχα αποφασίσει από πριν- θόλωσα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά την επίθεση εναντίον του γιου της παθούσας, απολογήθηκε ότι τον χτύπησε «γιατί μου όρμησε».

