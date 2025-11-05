Από σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 (14:00), θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση των μετεγγραφών, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας των μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (μετεγγραφές με οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια ή μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών):

α) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή τους στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025,

β) οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β' 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά το διάστημα 24-9-2025 έως 02-10-2025 (α΄φάση μετεγγραφών)

δ) οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4692/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής κατατίθεται, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων μετεγγραφής, στο Τμήμα υποδοχής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄750) η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.

δ) επιπλέον των ανωτέρω κατηγοριών δικαίωμα αίτησης μετεγγραφής θα έχουν και τα αδέλφια των κατηγοριών α) και γ). Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να μην έχει υποβληθεί αίτηση κατά την α΄ φάση μετεγγραφών (24/9 με 2/10/2025).

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

