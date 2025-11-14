Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αξιωματικός υπηρεσίας

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η κατηγορούμενη η οποία ήταν αξιωματικός υπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε απευθυνθεί η Κυριακή Γρίβα, για να ζητήσει βοήθεια, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έκανε το καθήκον της, επισημαίνοντας ότι όταν είπε στην Κυριακή τρεις φορές να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, εκείνη αρνήθηκε.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Συγκατηγορούμενοι της αξιωματικού είναι επίσης οι τότε επόπτρια και ο σκοπός του τμήματος, αλλά και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στο θύμα με τη φράση: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η δικογραφία για τους χειρισμούς των τότε αστυνομικών, σχηματίστηκε χωριστά από εκείνη για την αποτρόπαιη δολοφονία της Κυριακής, έγκλημα για το οποίο ο πρώην σύντροφος του θύματος καταδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, σε ισόβια κάθειρξη.

Πηγή: skai.gr

