«Να μην υπάρξει άλλη τέτοια ιστορία. Η οδήγηση δεν είναι video game, να τηρούμε τους κανόνες». Με αυτό το σύνθημα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλωσόρισε μαθητές στη δρομική έκθεση που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην Πλατεία Κοτζιά, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, που τιμάται την προσεχή Κυριακή.



Στην πλατεία τοποθετήθηκαν έξι καθίσματα αυτοκινήτων, το καθένα εκ των οποίων αντιπροσώπευε μια αληθινή, σκληρή ιστορία ανθρώπων που επλήγησαν από τροχαία δυστυχήματα. «Αν μιλούσαν τα καθίσματα για τη ζωή... Έξι καθίσματα αυτοκινήτων, έξι αληθινές ιστορίες» έγραφε το κάλεσμα του δήμου Αθηναίων.



Στο ίδιο σημείο υπήρχε και μια διαδρομή με κώνους, με τους μαθητές να φορούν ειδικά γυαλιά που προσομοίωναν πώς βλέπεις υπό την επήρεια μέθης και να καλούνται να τους διασχίσουν -με ελάχιστους να τα καταφέρνουν δίχως να «βρουν» σε κάποιο εμπόδιο.



Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Αθήνας, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος έγραψε συμβολικά σε μια από τις βάσεις των εκθεμάτων τη φράση: «Ας μην υπάρξει άλλη τέτοια ιστορία».

Δούκας: «Πέντε ιστορίες και μία που μένει να γραφτεί»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, σε δήλωσή του, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή χωρίς ζώνη ασφαλείας.



Αναλυτικά, ο κ. Δούκας δήλωσε: «Έχουμε μια τριήμερη δράση με σχολεία. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα νέα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγούμε μεθυσμένοι, χωρίς ζώνη ασφαλείας. Και πώς το κάνουμε αυτό; Έχουμε πίσω μας έξι καθίσματα και έχουμε έξι ιστορίες. Πέντε στην πραγματικότητα ιστορίες και μία που μένει να γραφτεί. Θα το κάνουμε τώρα εδώ ζωντανά. Πέντε ιστορίες με δυστυχήματα, τροχαία δυστυχήματα. Τα τρία θανατηφόρα, τα δύο σώθηκαν, αλλά με βιωματική, πολύ άσχημη εμπειρία. Και οφείλω να πω ότι το ένα το δυστύχημα, το θανατηφόρο, έγινε στο διάστημα που σκεφτόμασταν αυτή τη δράση. Έχουμε συνολικά μία ολοκληρωμένη δράση, όπου πέρα από τα καθίσματα και τις ιστορίες που παρουσιάζονται, η Δημοτική μας Αστυνομία δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να φοράμε τα κράνη μας, έχουμε προσομοίωση μέθης, και μετά μπαίνουμε στο Δημαρχείο, όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για να οδηγούμε με ασφάλεια και να προσπαθούμε γενικά να έχουμε σωστή κοινωνική συμπεριφορά».

