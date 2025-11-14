Λογαριασμός
Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του

Κελιά φυλακής μεταλλικά κάγκελα

Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

