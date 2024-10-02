Της Έλενας Γαλάρη

Στις 7 Οκτωβρίου θα δικαστούν τελικά η μητέρα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά της 23χρονης εγκυμονούσας Φαίης Μπακογιώργου που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη, τυλιγμένη σε κουβέρτα, με εμφανή σημάδια κακοποίησης στη μέση του δρόμου στα Πατήσια, τον Οκτώβριο του 2021.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η σπιτονοικοκυρά του θύματος δικάζεται για ανθρωποκτονία, ενώ η μητέρα και η αδελφή της 23χρονης θα λογοδοτήσουν για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία με δόλο και όχι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, όπως αρχικά τους είχε αποδοθεί.

Παρούσες στο δικαστήριο ήταν η μητέρα και η αδελφή του θύματος, ενώ απουσίαζε η βασική κατηγορούμενη για την ανθρωποκτονία της άτυχης κοπέλας η οποία ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δεν έχει δικηγόρο.

«Τη θέλουμε εδώ. Ζητώ τη μεταγωγή της από τις φυλακές» είπε η δικηγόρος του πατέρα του θύματος, Βούλα Δημητριάδου με το δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημά της και να διατάσσει τη μεταγωγή της κατηγορούμενης στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου που ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

