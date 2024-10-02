Συνελήφθη χθες ο 48χρονος ο οποίος πυροβόλησε έναν 55χρονο στον Κολωνό με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αφορμή ήταν μια γυναίκα.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε το μεσημέρι της Κυριακής έξω από ψητοπωλείο όταν ο 48χρονος πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και η αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κάλυκες και ένα προσωπικό αντικείμενο του δράστη.

Τελικά, χθες συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του, με την οποία είχε διαφύγει.

Σε έρευνα, στο σπίτι του βρέθηκε –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκε:

-1- κινητό,

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του παθόντα,

αεροβόλο,

πιστόλι κρότου και

-9- κροτίδες-δυναμιτάκια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

