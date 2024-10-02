Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι εναέριες δυνάμεις που συνδράμουν είναι ενισχυμένες. Στο σημείο επιχειρούν 570 πυροσβέστες με 28 ομάδες δασοκομάντος και 160 οχήματα, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από αέρος συνδράμουν 24 εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τέσσερα για συντονισμό, και εννέα αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο από την Ιταλία και ένα από την Κροατία.

Υπενθυμίζεται, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προέβη στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Κορινθία. Ειδικότερα, η βοήθεια στη χώρα μας περιλαμβάνει τρία αεροσκάφη πυρόσβεσης τύπου CL-415, δύο από την Ιταλία και ένα από την Κροατία.

Νωρίτερα ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ανακοίνωσε ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πυρκαγιά, όλα τα σχολεία και σήμερα Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά.

"Η ασφάλεια των μαθητών και των κατοίκων είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και παρακαλούμε όλους τους γονείς και τους κηδεμόνες να ενημερώνονται τακτικά από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας" τονίζεται.

Η φωτιά στην Κορινθία η μεγαλύτερη της φετινής περιόδου - Στάχτη πάνω από 65.000 στρέμματα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η δασική πυρκαγιά στην Κορινθία είναι η μεγαλύτερη αυτής της περιόδου.

In this #Sentinel3 image from 1 October 2024, smoke from the fire near Corinth is visible.



Just 2 days earlier, a wildfire broke out in the Peloponnese 🇬🇷, prompting the evacuation of several villages. 350 firefighters were dispatched to battle the blaze.https://t.co/pOktiYPTPL pic.twitter.com/W4WdyFaNQg — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2024

Μέχρι και το πρωί της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2024, υπολογίζεται ότι οι φλόγες είχαν κατακάψει περίπου από 65.000 στρέμματα.

Επιπλέον, από το 2010 μέχρι φέτος οι μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή έχουν κάψει συνολικά περισσότερα από 180.000 στρέμματα, επιφάνεια η οποία αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής επιφάνειας της Π.Ε Κορινθίας.

Στην Κορινθία για τη καταγραφή των ζημιών κλιμάκια του ΕΛΓΑ

Στην Κορινθία θα μεταβούν κλιμάκια του ΕΛΓΑ για την οριοθέτηση των περιοχών, οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, θα επιχειρήσουν μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο τον προσδιορισμό των καλλιεργειών, οι οποίες κατεστράφησαν.

Στη συνέχεια θα υποβάλλουν έκθεση στην Διοίκηση του Ασφαλιστικού Οργανισμού, ώστε την επομένη εβδομάδα με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων Copernicus και τις αναφορές των υπαλλήλων του Οργανισμού, να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κόρινθο με την συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, του προέδρου ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου και υπηρεσιακών παραγόντων, για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του εκτιμητικού έργου και της διαδικασίας πληρωμής προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.