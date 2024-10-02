Mάχη με διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία συνεχίζουν να δίνουν για 4η ημέρα οι πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας που ξέσπασε και την Κυριακή, αφήνοντας πίσω της 2 νεκρούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η δασική πυρκαγιά στην Κορινθία είναι η μεγαλύτερη αυτής της περιόδου.

In this #Sentinel3 image from 1 October 2024, smoke from the fire near Corinth is visible.



Just 2 days earlier, a wildfire broke out in the Peloponnese 🇬🇷, prompting the evacuation of several villages. 350 firefighters were dispatched to battle the blaze.https://t.co/pOktiYPTPL pic.twitter.com/W4WdyFaNQg — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2024

Μέχρι και το πρωί της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2024, υπολογίζεται ότι οι φλόγες είχαν κατακάψει περίπου από 65.000 στρέμματα.

Επιπλέον, από το 2010 μέχρι φέτος οι μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή έχουν κάψει συνολικά περισσότερα από 180.000 στρέμματα, επιφάνεια η οποία αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής επιφάνειας της Π.Ε Κορινθίας.

Στην Κορινθία για τη καταγραφή των ζημιών κλιμάκια του ΕΛΓΑ

Στην Κορινθία θα μεταβούν κλιμάκια του ΕΛΓΑ για την οριοθέτηση των περιοχών, οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, θα επιχειρήσουν μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο τον προσδιορισμό των καλλιεργειών, οι οποίες κατεστράφησαν.

Στη συνέχεια θα υποβάλλουν έκθεση στην Διοίκηση του Ασφαλιστικού Οργανισμού, ώστε την επομένη εβδομάδα με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων Copernicus και τις αναφορές των υπαλλήλων του Οργανισμού, να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κόρινθο με την συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, του προέδρου ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου και υπηρεσιακών παραγόντων, για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του εκτιμητικού έργου και της διαδικασίας πληρωμής προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.