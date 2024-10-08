Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τελεσθείσα κατά συναυτουργία διώκονται τα δύο αδέλφια 17 και 19 ετών, οι οποίοι δολοφόνησαν τον 28χρονο ξάδελφό τους χθες βράδυ στην Κυψέλη, ενώ κατηγορούνται και για παράνομη οπλοφορια- οπλοχρησία.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι είχαν πέσει θύματα κακοποίησης από τον ξάδελφό τους, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ανηλίκων από τον οποίο αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν οι γονείς τους για να δικαστούν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι δύο νεαροί θα απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ οι γονείς τους θα δικαστούν την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι σταθμός της Τροχαίας πήγαινε να επιληφθεί σε περιστατικό ωστόσο στη διαδρομή, στη συμβολή των οδών Χανίων και Πατησίων είδαν έναν άνδρα αιμόφυρτο, ο οποίος είχε τραύμα κοντά στο λαιμό και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

