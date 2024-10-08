Νωρίτερα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή της Κυψέλης τραυματισμένος άνδρας από αιχμηρό αντικείμενο, όπου κατέληξε.

Σταθμός της Τροχαίας πήγαινε να επιληφθεί σε περιστατικό ωστόσο στη διαδρομή, στη συμβολή των οδών Χανίων και Πατησίων είδαν έναν άνδρα αιμόφυρτο, ο οποίος είχε τραύμα κοντά στο λαιμό και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας είναι υπήκοος Αλβανίας και γεννηθείς το 1996.Έγιναν αναζητήσεις από αστυνομικούς για τους δράστες, ωστόσο περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό πήγαν δυο αδέρφια από μόνα τους στο Α.Τ. Κυψέλης και είπαν ότι αυτοί το έκαναν.

Είναι Αλβανοί με ελληνική υπηκοότητα, ο ένας γεννημένος το 2007 ομολόγησε ότι αυτός το έκανε και ο αδερφός του γεννημένος το 2005 είπε ότι ήταν συνεργός. Τα αδέρφια φέρονται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι το θύμα τους κακοποιούσε.

