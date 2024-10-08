Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, σήμερα, Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024, το ύψος της στοχευμένης, έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που αφορά σε καταναλώσεις του Οκτωβρίου για περισσότερα από 700.000 ευάλωτα νοικοκυριά.



Ειδικότερα, για νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 30 ευρώ/MWh ή 3 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης.



Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω ενισχύσεις απορροφάται σχεδόν το σύνολο του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.



Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για τον Οκτώβριο ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

