Ένα πραγματικά άγριο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κυψέλη, με έναν 28χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής να δολοφονείται με μαχαιριές από έναν 17χρονο.

Όπως περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στον Σωτήρη Μπαρσάκη, το θύμα σύρθηκε αιμόφυρτο μέχρι τη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, «χωρίς να είχε καταλάβει κι ο ίδιος τι είχε πάθει». Εκεί ήταν μαζεμένος ήδη κόσμος, καθώς είχε γίνει τροχαίο λίγο πιο πάνω.

Στο σημείο είναι ορατά ακόμα τα αίματα του 28χρονου, ο οποίος έπεσε ακριβώς μπροστά στα μάτια των περαστικών περίπου στις 11 το βράδυ, με τον κόσμο να σπεύδει να φέρνει πετσέτες για να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 1 ώρα αργότερα, δυο αδέρφια - ένας 17χρονος κι ένας 19χρονος- παραδόθηκαν στο ΑΣτυνομικό Τμήμα Κυψέλης, παραδεχόμενοι ότι ο 17χρονος δολοφόνησε τον 28χρονο, διότι, όπως είπαν, τους κακοποιούσε

Πηγή: skai.gr

