Βίντεο- ντοκουμέντο εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ από το μαχαίρωμα του 28χρονου στην Κυψέλη το βράδυ της Δευτέρας, το οποίο δείχνει ακριβώς τη στιγμή που οι δυο δράστες εξαπολύουν επίθεση, τσακώνονται και διαπληκτίζονται με το θύμα.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό από τις κάμερες, του επιτίθενται και τα δυο αδέρφια, ο 17χρονος και ο 19χρονος οι οποίοι ήταν ξαδέρφια του, έχοντας ως αποτέλεσμα ο 28χρονος να φύγει αιμόφυρτος από το σημείο. Στη συνέχεια, οι δράστες τον μαχαιρώνουν, καταλήγοντας στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, όπου τον είδε και ο αυτόπτης μάρτυρας να ξεψυχά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, το θύμα δέχτηκε 5-6 μαχαιριές, αιμορραγώντας για πολλή ώρα. Ευτυχώς, στο σημείο τουλάχιστον έτυχε να βρίσκεται αστυνομικός που μετέβαινε σε τροχαίο ατύχημα ακριβώς δίπλα, ο οποίος φώναξε το ΕΚΑΒ, ωστόσο μετά πό λίγο δεν τα κατάφερε.

