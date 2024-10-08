ΔΕΗ: Με τρία νέα καταστήματα στην Αττική ενισχύεται το δίκτυο

Με τρία καινούρια καταστήματα ενισχύεται το δίκτυο νέων καταστημάτων ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού. Τα νέα καταστήματα ΔΕΗ άνοιξαν στο Ν. Ηράκλειο, στην οδό Πευκών 12 & Πολυτεχνείου, στο Ν. Κόσμο, στην οδό Ηλία Ηλιού 64 & Κουτσονίκα και στο Χαϊδάρι, στην οδό Στρατηγού Καραϊσκάκη 78 & Λακωνίας.

Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή, με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο.

Συνολικά, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ φτάνουν τα 34 με τον μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων σε όλη τη χώρα, να προχωρά δυναμικά. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει από τις 07:30 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Επιπλέον, κάποια από τα νέα καταστήματα διευρύνουν τη λειτουργία τους και ανοίγουν για το κοινό και το Σάββατο, από τις 08:30 έως τις 15:00. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας που παρέχει η ΔΕΗ, όπως το ΔΕΗ myHome Enter το σταθερό προϊόν που προσφέρει σταθερές χρεώσεις για 12 μήνες και το ΔΕΗ myHome 4All, το νέο οικιακό κυμαινόμενο προϊόν που δίνει τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους πελάτες να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ενώ τους ανταμείβει σε περίπτωση εξοικονόμησης.

Ιδανικός προορισμός και για λύσεις Φυσικού Αερίου αποτελούν τα καταστήματα ΔΕΗ με το myHome Gas Control να προσφέρει την ανταγωνιστική σταθερή τιμή 0,045 €/kWh για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 50€ έκπτωση στον λογαριασμό και το myHome Gas Benefit το προϊόν κυμαινόμενης τιμής και τα δύο προϊόντα με μηδενική χρέωση εγγύησης για νέους πελάτες.

Στα νέα καταστήματα της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ενημερώνονται και να ενεργοποιούν το ΔΕΗ myHome4Students, το νέο προϊόν της ΔΕΗ ειδικά για φοιτητές. Το ΔΕΗ myHome4Students προσφέρει σταθερή, ανταγωνιστική τιμή 0,129€/kWh για τις πρώτες 150kWh, που αντιστοιχούν στη μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι. Η ΔΕΗ στηρίζει τους φοιτητές στο νέο τους ξεκίνημα με αποκλειστικά προνόμια, όπως έκπτωση έως και 10% επιπλέον στα καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, 5.000 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN και προσφορές στις πιο νεανικές μάρκες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons, και όσοι ενεργοποιήσουν εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής, επωφελούνται με επιπλέον 3% έκπτωση στον λογαριασμό τους. Το ΔΕΗ myHome4Students προσφέρει δωρεάν πάγιο για τους τρεις θερινούς μήνες, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα το μηνιαίο πάγιο ανέρχεται στα 3€. Τέλος, με το νέο προϊόν διατίθεται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και η υπηρεσία GreenPass από τη ΔΕΗ, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι η όση ενέργεια καταναλώνεται στον χώρο, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Πηγή: skai.gr

