«DNA και Ζώα Συντροφιάς: Ελλάδα 2030»: Η Νέα Εποχή στην Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030», που διοργάνωσε ο οργανισμός Zero Stray Pawject στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από εννέα εξειδικευμένοι ομιλητές, οι οποίοι ανέλυσαν τη σημασία της χρήσης του DNA στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Στο τέλος, το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις ενώ διανεμήθηκε φυλλάδιο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ποια διαδικασία ακολουθείται όταν βρεθεί ένα νεογέννητο ζώο.

Η λειτουργία του DNA ως εργαλείο για τη μείωση των εγκαταλείψεων

Η δυνατότητα ανάλυσης του DNA προσφέρει ένα ισχυρό όπλο κατά των εγκαταλείψεων νεογέννητων ζώων, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση. Αναφέρθηκε ότι για έναν σκύλο ελέγχονται 381 γενετικοί τόποι και για μία γάτα 121, επιτυγχάνοντας ακρίβεια που ξεπερνά ακόμη και τα τεστ πατρότητας.

Η διευθύντρια του Zero Stray Academy και δημοσιογράφος, Σταματίνα Σταματάκου, συντόνισε την εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι το DNA λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ της φιλοζωικής κοινότητας, που απαιτεί καθολική στείρωση, και των κηδεμόνων ζώων που για διάφορους λόγους την αρνούνται.

Ομιλίες Εξειδικευμένων Επιστημόνων

Ο Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και Διευθυντής του Κέντρου Βασικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ, Δημήτρης Θάνος, παρουσίασε το έργο του Ιδρύματος και εξήγησε τον ιδιαίτερα προηγμένο σχεδιασμό των panels που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο Φύλαξης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ). Αυτά τα panels ανιχνεύουν περισσότερους γενετικούς τόπους σε σύγκριση με αντίστοιχα ξένα εργαστήρια, παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ΕΦΑΓΥΖΣ έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία πολλαπλές τυφλές δοκιμασίες ταυτοποιώντας γενετική συγγένεια σε σκύλους και γάτες.

Ο Κτηνίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ερευνητής Β’ του ΙΙΒΕΑΑ, Μιχάλης Κατσιμπούλας, παρουσίασε δεδομένα από έρευνα που περιελάμβανε 668 σκύλους από 79 διαφορετικές φυλές, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης ταυτοποίησης μέσω του DNA. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων χρησιμοποιούνται σε ποινικές υποθέσεις που εμπλέκουν σκύλους, προσφέροντας αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία. Ο κ. Κατσιμπούλας τόνισε ότι η χρήση των DNA panels αφορά την ανίχνευση συγγενικών σχέσεων και όχι τον έλεγχο της γενετικής καθαρότητας ή των γενετικών ασθενειών.

Ο Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' του ΙΙΒΕΑΑ, Ιωάννης Μιχαλόπουλος, που «τρέχει» το ΕΦΑΓΥΖΣ ανέλυσε λεπτομερώς τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εργαστήριο, εστιάζοντας στα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του γενετικού υλικού.

Η συμβολή του DNA στην πρόληψη και μείωση των αδέσποτων

Ο συνιδρυτής του Zero Stray Pawject και του Zero Stray Academy, Θοδωρής Μουμτζίδης, ανέλυσε το πώς το ΕΦΑΓΥΖΣ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εξάλειψη των αδέσποτων ζώων. Εντοπίζοντας τους γεννήτορες ενός ζώου, καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός του υπεύθυνου για την εγκατάλειψη, επιτρέποντας ακόμη και τη λήψη νομικών μέτρων. Έθεσε το παράδειγμα της Αίγινας, ο δήμος επικοινωνούσε με τους ιδιοκτήτες και ενημέρωνε για την υποχρέωσή τους να στειρώνουν ή να δίνουν DNA, το 85% αποφάσισε να στειρώσει. Τόνισε επίσης ότι όλα αυτά αφορούν αποκλειστικά ζώα με ηλεκτρονική σήμανση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές για την καταγραφή ζώων και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα ατσιπάριστα ζουν στο σκοτάδι».

Στην Αίγινα όπου ο δήμος επικοινωνούσε με τους ιδιοκτήτες και ενημέρωνε για την υποχρέωσή τους να στειρώνουν ή να δίνουν DNA, το 85% αποφάσισε να στειρώσει»

Νομική διάσταση και αστυνομική υποστήριξη

Η δικηγόρος Έλενα Αρβανίτη, η οποία εξειδικεύεται στο Δίκαιο των Ζώων, παρουσίασε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την κακοποίηση ζώων και ανέλυσε τη νομοθεσία που διέπει την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών μέσω του DNA. Η πράξη της εγκατάλειψης, όπως τόνισε, συνιστά μια από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης, καθώς στρέφεται κατά πλασμάτων που αδυνατούν να επιβιώσουν μόνα τους, οδηγώντας τελικά σε αύξηση των αδέσποτων.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, Θοδωρής Καμπούρης, τόνισε ότι το DNA αποτελεί ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο για τη διαμόρφωση μιας δικογραφίας.

Η αξία του DNA για τους φιλόζωους εθελοντές

Ο διασώστης και καθηγητής του Zero Stray Academy, Αλέξης Μαντζώρος, σημείωσε ότι το DNA πρέπει να αξιοποιείται από τους εθελοντές για την καταδίκη εγκλημάτων κατά των ζώων και τη μείωση των αδέσποτων, χαρακτηριστικά είπε ότι «το DNA πρέπει να είναι όπλο των εθελοντών καθώς έτσι μπορούμε να καταδικάσουμε τους εγκληματίες ή να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων».

Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Αττικού Νοσοκομείου Ζώων, Αλέξιος Αθανασοπούλος, υπενθύμισε τις νομικές υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, τονίζοντας ότι το πρόστιμο είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού. Δήλωσε επίσης ότι οι κτηνίατροι δεν είναι πλέον υπεύθυνοι για να πείσουν τους ιδιοκτήτες να στειρώσουν τα ζώα τους, καθώς αυτό καθορίζεται από το νόμο.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων, Νικόλαος Χρυσάκης, χαιρέτησε την εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης αυτής για την προστασία των ζώων.

Η εκδήλωση «DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030» ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σημαντική συμβολή της γενετικής επιστήμης στη βελτίωση της ζωής των ζώων συντροφιάς μέσω της μείωσης των αδέσποτων. Οι ομιλητές, μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας DNA, προσέφεραν νέες προοπτικές για την προστασία των ζώων και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Το DNA, ως μέσο πρόληψης και ταυτοποίησης, αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας και των εθελοντών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εγκαταλείψεων και της κακοποίησης, προσφέροντας μια πραγματική λύση για την προστασία και τον σεβασμό της ζωής κάθε ζώου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.