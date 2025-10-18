Λογαριασμός
Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου - Παραμένει στο νοσοκομείο

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης εισήχθη σε  ιδιωτική κλινική έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε - Ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή

Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες σε ιδιωτική κλινική έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υγεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

