Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες σε ιδιωτική κλινική έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υγεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

Πηγή: skai.gr

