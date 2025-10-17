Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες ο δημοφιλής τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος.
Η κατάσταση της υγείας του κ. Σαββόπουλου, επιβαρύνθηκε κατά το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο και η παραμονή του για νοσηλεία, μεταδίδει η ΕΡΤ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικίας 80 ετών αγαπημένος καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στη θεραπευτική αγωγή η οποία του χορηγείται.
Πηγή: skai.gr
