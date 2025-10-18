Κλειστοί δρόμοι στα Εξάρχεια λόγω έρευνας σε ύποπτο αντικείμενο

Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην περιοχή των Εξαρχείων, η Τροχαία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
- Ιπποκράτους και Αραχώβης
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι ένα σακίδιο πλάτης. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και το ελέγχουν.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.