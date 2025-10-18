Κλειστοί δρόμοι στα Εξάρχεια λόγω έρευνας σε ύποπτο αντικείμενο

Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην περιοχή των Εξαρχείων, η Τροχαία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

Ιπποκράτους και Αραχώβης

Μαυρομιχάλη και Αραχώβης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι ένα σακίδιο πλάτης. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και το ελέγχουν.

