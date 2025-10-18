Λογαριασμός
Κλειστοί δρόμοι στα Εξάρχεια λόγω έρευνας σε ύποπτο αντικείμενο

Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη - Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις 

Εξάρχεια

Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην περιοχή των Εξαρχείων, η Τροχαία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
  • Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
  • Ιπποκράτους και Αραχώβης
  • Μαυρομιχάλη και Αραχώβης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι ένα σακίδιο πλάτης. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και το ελέγχουν.  

