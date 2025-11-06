Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού, είναι αντιμέτωπος ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, για το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 43χρονος πέρασε νωρίτερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινικές διώκεις. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το cretalive, οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα.

Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός “πρωταγωνιστής” του επεισοδίου, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της φονικής ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.