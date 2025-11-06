Του Μάκη Συνοδινού

Νέα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Βορίζια το πρωί της Πέμπτης, προχωρώντας σε δύο νέες προσαγωγές. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά στο αιματηρό σκηνικό του περασμένου Σαββάτου.

Ελεύθεροι σκοπευτές, 9αρια περίστροφα, καραμπίνες, εκρηκτικοί μηχανισμοί, σπηλιά με βαρύ οπλισμό περισσότερες από 200 σφαίρες και δύο νεκροί αποτυπώνουν το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου που έχει ανατριχιάσει το πανελλήνιο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες προστέθηκε ένας ακόμη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη ο οποίος σε βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να είναι αγκυροβολημένος σε ύψωμα - κάπου κοντά στο σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός- και να πυροβολεί με Καλάσνικοφ.

Έπεσε νεκρή από τα πυρά του η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη η οποία βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή και έχασε τη ζωή της; Αυτό το ερώτημα προσπαθούν να απαντήσουν οι άντρες της ασφάλειας που ασχολούνται με την υπόθεση καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η Φραγκιαδάκη χτυπήθηκε από ύψος από πυρά Καλάσνικοφ.

Υπενθυμίζεται πως ο γαμπρός του Καργάκη είχε συλληφθεί για οπλισμό που εντοπίστηκε σε σπηλιά η οποία βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του.

Τις τελευταίες ώρες στο παζλ των ερευνών μπαίνει ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, στέκεται δίπλα στον γαμπρό του Καργάκη. Έχει ενεργή εμπλοκή στο μακελειό; Έφερε όπλο και αυτός;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Γρίφος ωστόσο για τις Αρχές αποτελεί το που έχουν κρυφτεί τα όπλα του μακελειού και φυσικά από ποιους.

Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να τα εντοπίσουν έχουν ψάξει σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο - ακόμη και σε τάφους - χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη ερώτημα που έχουν κληθεί να απαντήσουν οι Αρχές είναι το ποιος «έφτιαξε» τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά και ποιος τον τοποθέτησε στην κατοικία του ζευγαριού.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία για τους άλλους εμπλεκόμενους

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως: «Οι αστυνομικοί δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες παρά τις συλλήψεις που προκύπτουν. Χτες έγινε μια νέα έρευνα αναζητώντας τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το περιστατικό, που δεν έχει βρεθεί. Τελικά βρέθηκε άλλος εξοπλισμός για τον οποίον έχει συλληφθεί ένας 43χρονος και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ταυτόχρονα έχει ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενος και αυτός στο περιστατικό, και αναμένουμε σήμερα αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη και αν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του».

Για τις έρευνες του δεύτερου ατόμου, η κ. Δημογλίδου αναφέρει πως «δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό και να κάνουν έρευνες, όχι μόνο στο χωριό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή έχουν επεκταθεί οι έρευνες, αναζητώντας στοιχεία και άλλους εμπλεκόμενους».

Για την πιθανότητα να γίνει σαφάρι από την αστυνομία για τον οπλισμό που υπάρχει στα Βορίζια, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχολίασε πως «έτσι και αλλιώς η οπλοκατοχή είναι αδίκημα όταν δεν υπάρχει σχετική άδεια. Όπου βρίσκεται παράνομος οπλισμός φυσικά και θα συλλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης και θα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα».



Για το βίντεο ντοκουμέντο, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως έφτασε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. από ανώνυμο αποστολέα εδώ και λίγες μέρες «και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν και τα δύο άτομα εμπλεκόμενα άτομα. Έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον έναν και τις επόμενες ημέρες εκτιμώ θα έχουμε αποτελέσματα και για τον δεύτερο».

Για το εάν θα υπάρχει μόνιμη παρουσία της ΕΛΑΣ στην περιοχή, ανέφερε πως «η αστυνομική δύναμη θα παραμείνει στην περιοχή και οι ίδιοι οι κάτοικοι που δεν έχουν καμία σχέση με τις δύο οικογένειες το ζητούν, για να νιώθουν ασφαλείς. Και από τη δική μας πλευρά, θα παραμείνουμε μέχρι να αισθάνονται όλοι ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.