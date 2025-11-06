Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς έχουν συγκεντρωθεί στα Προπύλαια στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, ενώ στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στην κινητοποίηση πρωτοστατούν οι μαθητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου». Στο πλευρό τους βρίσκονται οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, οι οποίες έχουν κηρύξει στάσεις εργασίας (11:00-14:00) για να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών βρίσκονται οι σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι διδάσκουν σε «σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα» και βλέπουν τους μαθητές «να εξουθενώνονται στο φροντιστήλήριο». Η ΔΟΕ τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που «κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας».

Στο πλευρό των μαθητών και των εκπαιδευτικών βρίσκονται και οι γονείς. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής κάνει λόγο για κατάσταση που έχει φτάσει «στο απροχώρητο», καταγγέλλοντας χιλιάδες κενά, χαμένες διδακτικές ώρες και προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, και σημειώνοντας πως «η υπομονή μας έχει όρια».

Δείτε εικόνες:

Πορεία της ΠΟΕΔΗΝ με αιτήματα για προσλήψεις και αυξήσεις μισθών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μαβίλη και πορεία που πέρασε από το Μαξίμου, τη Βουλή για να καταλήξει στο υπουργείο Υγείας, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ.

Με κεντρικό σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία», οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση του συστήματος. Όπως αναφέρουν, παρότι έγιναν αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό, «χέρια όμως δεν έχουμε να τα δουλέψομε», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων παραμένει αρνητικό και οι νέοι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ.

Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των 25.000 συμβασιούχων, η χορήγηση γενναίων αυξήσεων στους μισθούς, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και η άμεση ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν την αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία στο 7,5% του ΑΕΠ, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων και στα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή. Τέλος, ζητούν την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων, ώστε να σταματήσει η μετατροπή τους σε «κέντρα διακομιδών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.