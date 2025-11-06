Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο για τα ελληνικά νερά θέαμα, έναν λευκό καρχαρία, φαίνεται ότι ήρθαν ψαράδες στην Κάρπαθο. Ο επιβλητικός καρχαρίας κολυμπούσε πολύ κοντά στο σκάφος τους.

«Ωρέ σκύλος! Τι είναι αυτό; Πω πω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας» λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανήρτησαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

«Κοίτα ρε παιδιά κάτι πράγματα... Άντε τώρα να κάνουμε μπάνιο!» δήλωσε χαριτολογώντας ο ένας ψαράς, με τους χρήστες στα σχόλια να ρωτούν σε ποια περιοχή του νησιού βρίσκεται ο καρχαρίας.

Πηγή: skai.gr

