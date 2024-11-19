Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τα μέλη της διοίκησης της ομάδας Γιάννη Μώραλη, Κώστα Καραπαπά, Μιχάλη Κουντούρη και Δημήτρη Αγραφιώτη ασκήθηκε για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα σε επεισόδια στον Ρέντη, το Δεκέμβριο του 2023.

Οι 5 άνδρες κατηγορούνται για τα αδικήματα της υποστήριξης​ - χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας και την ερχόμενη Τρίτη θα κληθούν να απολογηθούν, στον 9ο τακτικό ανακριτή ο οποίος χειρίζεται τη μεγάλη δικογραφία με τους 160 και πλέον κατηγορουμένους για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν που μεταξύ άλλων στη δράση της έχει και τη δολοφονία με ναυτική φωτοβολίδα του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη.

Τα μέλη της διοίκησης δεν περιλαμβάνονταν στους αρχικούς κατηγορούμενους αλλά η κλήση τους έρχεται​ περίπου επτά ​μήνες αφότου την υπόθεση ανέλαβε ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός κι αφού εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες ενώ δόθηκαν και συμπληρωματικές απολογίες από τους κατηγορούμενους.

Παράλληλα ο ανακριτής έχει πλέον στα χέρια του κι όλα τα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό που αναλύθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Αστυνομίας. ​

Αποκαλυπτική η δικογραφία για την «υψηλή προστασία» των κατηγορουμένων

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται για την ηγεσία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τη δολοφονία του άτυχου αστυνομικού: «δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εγκληματική οργάνωση να διευθύνεται, συγκεκαλυμμένα και σε ανώτατο επίπεδο, από μέλη της διοίκησης ή στελέχη της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ποδοσφαιρικής ομάδας) και του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Ο.Σ.Φ.Π.)., χωρίς τη συμμετοχή και την «υψηλή προστασία» των οποίων, τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν θα είχαν την καθολική και αδιαμφισβήτητη αποδοχή και υπακοή των κατώτερων μελών και κατά συνέπεια η εγκληματική οργάνωση δεν θα υπήρχε άλλως θα είχε πολύ περιορισμένο εύρος και δράση…».

Ολυμπιακός: «Ο πρόεδρος και η οικογένειά μας έχουν τη συνείδησή τους πεντακάθαρη, δεν εκβιάζονται, δεν λυγίζουν»

Ανακοίνωση για τη δίωξη που ασκήθηκε κατά των μελών της διοίκησης εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. «Αναφορικά με την κλήση πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατά μελών της διοίκησής της, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι:

Η σημερινή εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί εδώ και εβδομάδες από συγκεκριμένα πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα, αποτελεί μια νέα απόπειρα εκβιασμού της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προκειμένου να κάμψει τόσο την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, όσο και τον ίδιο τον Πρόεδρό της. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως συνέχεια της άδικης μαζικής στοχοποίησης των οπαδών μας ως εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμη και ο πιο αφελής μπορεί να καταλάβει ότι ο χρόνος που επελέγη δεν είναι τυχαίος. Η συγκεκριμένη μεθόδευση έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και εργαλειοποιεί δυστυχώς την ίδια τη Δικαιοσύνη. Υπεύθυνοι για αυτή τη σκευωρία είναι όσοι λειτουργούν με όρους παρακράτους στο δημόσιο βίο της χώρας. O Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και η οικογένεια του Ολυμπιακού έχουν την συνείδησή τους πεντακάθαρη, δεν εκβιάζονται, δε λυγίζουν».

Γιάννης Μώραλης: η κλήση μου σε απολογίας αντιμάχετται την προσήλωση μου στη νομιμότητα

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Η καθαρότητα της συμπεριφοράς μου διαχρονικά τόσο στην ιδιωτική μου ζωή όσο και στην δημόσια δραστηριότητα μου, είτε στον αθλητισμό μέχρι το 2014, είτε από την θέση του Δημάρχου Πειραιά τα τελευταία 10 χρόνια, αποτέλεσε πάντοτε όρο αδιαπραγμάτευτο.

Η κλήση μου σε απολογία αντιμάχεται ματαίως την προσήλωσή μου στη νομιμότητα. Αν συντελεστές αυτής της μεταχείρισής μου αποτελούν ανεύθυνα δημοσιεύματα και εκπομπές συγκεκριμένων μέσων, η ανησυχία για την ορθή λειτουργία των θεσμών υπερβαίνει ακόμα και τη διαμαρτυρία μου για την αδικία σε βάρος μου, ασχέτως της τελικής κατάληξης, η οποία με βεβαιότητα θα με δικαιώσει πανηγυρικά.

Οι δημότες να είναι βέβαιοι ότι κανείς δεν θα ανακόψει την δουλειά μας, ούτε θα μειώσει την ένταση και το πάθος μας για προσφορά και για την κατά γενική ομολογία θετική πορεία και πρόοδο του Πειραιά μας. Απορούσα ειλικρινά για το πώς κάποιοι πολύ έγκαιρα προέβλεπαν με βεβαιότητα όσα σήμερα συμβαίνουν. Απογοητεύομαι διότι είχα την αφέλεια τις προαναγγελίες αυτές να τις θεωρήσω ως προϊόν φαντασιώσεων και υποθέσεων ή υποβολή επιθυμιών τους. Ήταν προφανώς λάθος μου.

Η διακριτή μεταχείριση των μελών της Διοίκησης του Ολυμπιακού Πειραιά και ως εκ τούτου και η δική μου, λόγω του ότι εκτός της θέσης του Δημάρχου Πειραιά κατέχω τιμής ένεκεν και την θέση του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι εξόφθαλμη και επιτρέπει τη διατύπωση προβληματισμών για τη λειτουργία των θεσμών της χώρας μας.»

Ηγετικά μέλη της οργάνωσης με διαπιστεύσεις και εργασιακή σχέση

Επιπλέον, όπως αναφέρεται αναφέρεται στην δικογραφία «ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως οι Α. Ι., Μ.Δ. (αλλά και ο μετέπειτα δολοφονηθείς Ρ.Β.) εισέρχονταν όχι απλά στο γήπεδο, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο ως SLO της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, δυνάμει διαπιστεύσεώς τους από την διοργανώτρια αρχή SUPER LEAGUE, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που υπογράφονται από τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, Δημήτριο Αγραφιώτη. Επίσης είσοδος με διαπίστευση στον αγωνιστικό χώρο και στους λοιπούς χώρους των γηπέδων προκύπτει και για άλλα ηγετικά μέλη, αν και (λόγω της μυστικότητας με την οποία διενεργήθηκε η έρευνα) δεν εξακριβώθηκε η ιδιότητα με την οποία αυτοί λάμβαναν τις διαπιστεύσεις. Η διαπίστευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο μαρτυρά άμεση σχέση του διαπιστευμένου προσώπου με την ομάδα που του χορηγεί τη διαπίστευση. Εξυπακούεται ότι τα διαπιστευμένα πρόσωπα υπέχουν αυξημένη υποχρέωση σεβασμού της αθλητικής νομοθεσίας και αποχής από κάθε πράξη αθλητικής βίας.

Ωστόσο στην προκειμένη υπόθεση, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παράλληλα ήταν και διαπιστευμένα από την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, έδωσαν το σύνθημα, με φωνές και χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών τους, στους «ΜΙΚΡΟΥΣ» της οργάνωσης να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για πρόκληση επεισοδίων και επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις.

Αυτό συνέβη στις 23.04.2023 κατά τη διεξαγωγή στο στάδιο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, του ποδοσφαιρικού αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των Play-off SUPER LEAGUE 1. Προς το τέλος του αγώνα, όταν η ΑΕΚ πέτυχε 3ο γκολ, οπαδοί του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα, προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα πετώντας μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο μάλιστα έπρατταν και οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ευάγγελος Μαρινάκης και Κωνσταντίνος Καραπαπάς, που βρισκόντουσαν στο γήπεδο και παρακολουθούσαν τον αγώνα. Μετά τη διακοπή του αγώνα, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο αστυνομικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την αποστολή της ΑΕΚ που αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, από διάφορα αντικείμενα που εκτοξεύονταν εναντίον της από τις κερκίδες VIP. Τότε ο Α. Ι. έκανε σήμα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρισκόντουσαν στις κερκίδες των θυρών 6 και 7 του γηπέδου να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να προκαλέσουν επεισόδια σε βάρος της αστυνομικής δύναμης, γεγονός που έγινε δημόσια αντιληπτό και δεν μπορεί να πέρασε απαρατήρητο από τους παράγοντες και τους υπεύθυνους ασφαλείας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που βρισκόντουσαν στο γήπεδο.

Επιπροσθέτως, τα ηγετικά μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, όπως προέκυψε από διάφορες καταθέσεις, λάμβαναν από την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο, τις οποίες στη συνέχεια είτε μοίραζαν στα κατώτερα μέλη παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν, ενέργεια που βοηθά την εν συνεχεία στρατολόγησή τους στην εγκληματική οργάνωση, είτε τις πωλούσαν στην τιμή που όριζαν τα ίδια. Επίσης μπορούσαν και προμηθεύονταν μαζικά εισιτήρια τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν έξω από τα γήπεδα Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ και ΣΕΦ, σε τιμή ανώτερη της αναγραφομένης.

Τέλος, αξιοπρόσεκτο τυγχάνει και το γεγονός ότι κάποια από τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνδέονται με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και με εργασιακή σχέση, ενώ άλλα είτε έχουν προσληφθεί σχετικά πρόσφατα και εργάζονται (ενίοτε και χωρίς να παρέχουν πραγματική εργασία) είτε έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στο Δήμο Πειραιά, του οποίου ο Δήμαρχος, Ιωάννης Μώραλης, είναι και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.»

