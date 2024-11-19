Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο Αυστριακοί που επέβαιναν σε ταχύπλοο και το οποίο προσέκρουσε σε βράχια στην περιοχή του Άγιου Όρους.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους από τον κυβερνήτη ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ότι άκουσε ένα δυνατό θόρυβο και είδε φώτα πάνω στη βραχονησίδα «ΚΟΛΙΤΣΟΥ».

Το αλιευτικό σκάφος εντόπισε και περισυνέλεξε τους δύο άντρες ενώ στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τα δύο άτομα και τα μετέφερε στο λιμάνι Βατοπαιδίου.

Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καρυών Αγίου Όρους για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.