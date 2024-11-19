Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει στάση εργασίας για τα ταξί αύριο, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 09:30 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Το ΣΑΤΑ στηρίζει την απεργία των συνδικάτων εργαζομένων. Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 09:30 π.μ.

Γενική απεργία για την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα εργαζομένων και ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει οικονομικά μέτρα που θα απαντούν σε όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους.

Το ΣΑΤΑ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων που ζητούν χαμηλότερη φορολογία, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Την Τετάρτη το πρωί (09:30 π.μ.) έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα.

Δεν θα υπάρχει στάση εργασίας για τα ταξί, αλλά η συμμετοχή μας θα πρέπει να είναι έντονη και δυναμική.

Την Τετάρτη βγαίνει στο δρόμο η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και η απόφαση του ΣΑΤΑ ήταν πολύ εύκολη. Είμαστε στο πλευρό τους και στηρίζουμε τον αγώνα τους.

Η ακρίβεια μας σκοτώνει όλους».

Πηγή: skai.gr

