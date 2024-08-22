Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Για πρώτη φορά και με SMS η εισαγωγή

Για πρώτη φορά οι υποψήφιοι των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τα αποτελέσματα εισαγωγής τους, σύμφωνα με απόφαση που έχουν συνυπογράψει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννα Λυτρίβη, όπως αναφέρεται σε κοινό Δελτίο Τύπου των δύο υπουργείων.

Κατά την περίοδο που οι σχετικές πλατφόρμες είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στις ακόλουθες πλατφόρμες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Gov.gr, «Εφαρμογή Παράλληλου Μηχανογραφικού για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.» και «Εφαρμογή επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ». του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο ακόλουθο link: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eisagoge-se-demosia-saek-tou-upaitha .

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα «Εφαρμογή επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» στην οποία οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν ενημέρωση με γραπτό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησής τους. Η πλατφόρμα «Εφαρμογή Παράλληλου Μηχανογραφικού για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ» είναι κλειστή και θα ανοίξει για αιτήσεις το 2025.

Οι υποψήφιοι/ες λαμβάνουν στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου γραπτό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει, σε μορφή κειμένου, τα αποτελέσματα της επιλογής, καθώς και σχετικό υπερσύνδεσμο (link), μέσω του οποίου παραπέμπονται σε ειδικό πλαίσιο όπου προβάλλονται αποκλειστικά τα προσωπικά τους αποτελέσματα.

«Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες προς όφελος των καταρτιζόμενων μας, προωθούνται περαιτέρω οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα προσφέρονται στους νέους μας σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής. Συνεχίζουμε καθιστώντας ισότιμη τη διαδρομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το Λύκειο», αναφέρεται στο κοινό Δελτίο Τύπου των δυο υπουργείων.

Πηγή: skai.gr

