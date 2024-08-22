Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μπούγια Δροσοπηγής Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

