Φωτιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα - Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μπούγια Δροσοπηγής Ιωαννίνων

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Ιωάννινα
