Συνελήφθησαν 2 Ιταλοί για φωτιά σε παραλία στους Αντίπαξους

Στη σύλληψη δύο ανδρών που άναψαν φωτιά σε παραλία στους Αντίπαξους κοντά σε δασική έκταση προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για δύο Ιταλούς, καπετάνιους σε σκάφη, ηλικίας 50 και 53 ετών, οι οποίοι άναψαν φωτιά στην παραλία Πηγή στους Αντίπαξους. Ανακριτικοί υπάλληλοι του Π.Κ Παξών συνέλαβαν τους δύο άνδρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στον καθένα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα που αποφάσισε την αθώωσή τους αναγνωρίζοντας τους το ελαφρυντικό ότι έσβησαν μόνοι τους τη φωτιά.

Ειδικότερα ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει: «Συνελήφθησαν, σήμερα 22 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Παξών, δύο αλλοδαποί, οι οποίοι έθεσαν φωτιά σε παραλία πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή ”παραλία Πηγή”, στη νήσο των Αντίπαξων, του Δήμου Παξών Κέρκυρας και επιβλήθηκε στον κάθε ένα από αυτούς διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.