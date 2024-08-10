Την εφαρμογή απαγόρευσης κυκλοφορίας στον λόφο του Λυκαβηττού αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που έχει ανακοινωθεί για αύριο Κυριακή 11 Αυγούστου 2024 στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5).

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου (Πράσινο, Καθαριότητα, Δημοτική Αστυνομία και αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας) θα βρίσκονται σε επιφυλακή με περιπολίες όλο το 24ωρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, θα φυλάσσονται όλοι οι μεγάλοι χώροι πρασίνου της πόλης συμπεριλαμβανομένων των λόφων Λυκαβηττού, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβουνίων και Ιλισίων. Επιπλέον, υδροφόρες θα είναι διαθέσιμες ώστε να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής σε περίπτωση ανάγκης. Η Δημοτική Αστυνομία θα ελέγχει με drones τις περιοχές πρασίνου της Αθήνας, προκειμένου να ενημερώνει την Πυροσβεστική όπου κριθεί αναγκαίο.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων καλεί παράλληλα τους πολίτες και τους φορείς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με το 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

