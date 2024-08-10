Ηγουμενίτσα: 60χρονος βρέθηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο αυτί του

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, όταν ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον κήπο του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thespro.gr, ο άνδρας έπεσε, με αποτέλεσμα το μαχαίρι που κρατούσε να καρφωθεί στο αυτί του, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ταξί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Ηγουμενίτσας, έχοντας ακόμα το μαχαίρι καρφωμένο στο αυτί του.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή.

Κατά τη μεταφορά του από την Ηγουμενίτσα προς το νοσοκομείο, τρία οχήματα της αστυνομίας συνόδευαν το ασθενοφόρο, ανοίγοντας δρόμο στο κέντρο της πόλης για να διευκολύνουν τη γρήγορη διέλευση του οχήματος.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ οι ιατροί του Νοσοκομείου Φιλιατών κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

