«Από αύριο, Κυριακή, μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο, θα επικρατήσουν εξαιρετικά υψηλές και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Θα έχουμε συνδυασμό ισχυρότατων ανέμων 6, 7 και με ριπές 8 μποφόρ. Ανομβρία και ξηρασία, και για αυτόν τον λόγο, η μισή Ελλάδα θα βρίσκεται στο «κόκκινο», όπως φαίνεται και στον χάρτη», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή τη συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την ερχόμενη εβδομάδα και τη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως επισημαίνει «έχω ζητήσει να εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα, που αφορούν τον Στρατό, την Αστυνομία, τους εθελοντές, την Πυροσβεστική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», και κάλεσε τους πολίτες «να είναι σε εγρήγορση και να επιδείξουν τεράστια υπευθυνότητα», γιατί, όπως τόνισε, «θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα».

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, 11/8, στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 11 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

- Περιφέρεια Κρήτης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, ΠΕ Καρπάθου)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τα όποια επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

