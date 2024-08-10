Κορινθία: Νέα εστία πανώλης αιγοπροβάτων

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής με ανακοίνωση τους ενημερώνουν ότι «στις 7 Αυγούστου «επιβεβαιώθηκε νέα εστία Πανώλους Αιγοπροβάτων σε τρεις εκτροφές της Π.Ε. Κορινθίας, στον οικισμό Καρτέρι Κοινότητας Καστανέας του Δήμου Σικυωνίων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα μέτρα που λήφθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της νόσου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι τα κάτωθι:

Ορίστηκαν οι Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης

i. Η Ζώνη Προστασίας ακτίνας 3 χλμ γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή περιλαμβάνει τις εξής Κοινότητες και οικισμούς:

Π.Ε. Κορινθίας, Δήμος Σικυωνίων > Λαύκα, Καρτέρι

Στη Ζώνη Προστασίας

1. Απογράφησαν όλες οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών οι οποίες υποβάλλονται, περιοδικά, σε κτηνιατρική επιθεώρηση

2. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και μεταφορά των ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων

3. Περιορισμός των ζώων των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση που βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται να μεταφερθούν, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, απευθείας σε σφαγείο για επείγουσα σφαγή , που βρίσκεται στην ίδια ζώνη ή ελλείψει αυτού σε σφαγείο στη ζώνη επιτήρησης

4. Τα μέτρα στη Ζώνη Προστασίας θα διατηρηθούν για είκοσι μία ημέρες μετά τη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σε αυτές.

5. Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου θα εφαρμοστούν τα μέτρα της Ζώνης Επιτήρησης

Στη Ζώνη Προστασίας οι έλεγχοι αφορούν σε 12 εκτροφές με 1.400 ζώα και έχουν ολοκληρωθεί.

ii. H Ζώνη Επιτήρησης ακτίνας 10 χλμ γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή περιλαμβάνει τις εξής Κοινότητες και Οικισμούς:

Π.Ε. Κορινθίας, Δήμος Σικυωνίων > Στυμφαλία, Κυλλήνη, Δροσοπηγή, Καστανιά, Καλλιάνοι, Μάτι, Μοσιά, Μεσινό

Π.Ε. Αργολίδας, Δήμος Άργους – Μυκηνών > Σκοτεινή

Π.Ε. Αρκαδίας, Δήμος Τριπόλεως > Κανδήλα

Στη Ζώνη Επιτήρησης

1. Απογράφησαν όλες οι εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών

2. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους δρόμους, εκτός εάν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταβλισμού τους.

3. Επιτρέπεται η μεταφορά ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της Ζώνης Επιτήρησης, μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

4. Απαγορεύτηκε η έξοδος ζώων των ευαίσθητων ειδών από τη Ζώνη Επιτήρησης για τριάντα ημέρες

5. Τα μέτρα στη Ζώνη Επιτήρησης θα διατηρηθούν για τριάντα ημέρες

Στη Ζώνη Επιτήρησης οι έλεγχοι αφορούν σε 115 εκτροφές με 18.100 ζώα.

Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στις Π.Ε. Κορινθίας και Αργολίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι στην Π.Ε. Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.