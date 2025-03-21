Λουκέτο μπαίνει σε τρεις από τις συνολικά 33 δομές φιλοξενίας που είναι ενεργές σήμερα σε όλη τη χώρα, με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη.

Πιο συγκεκριμένα, έως το τέλος Απριλίου αναμένεται να κλείσει η δομή της Ελευσίνας στην οποία φιλοξενούνται αυτήν τη στιγμή 84 διαμένοντες, υπήκοοι Ουκρανίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για τους οποίους η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεριμνά ως προς την τοποθέτησή τους σε άλλες ενεργές δομές.

Με το κλείσιμο της συγκεκριμένης δομής, απελευθερώνεται και το κτίριο που ανήκει στα Ελληνικά Ναυπηγεία και είχε παραχωρηθεί στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συμβάλλοντας έτσι και στη δική τους εξυγίανση.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ακολουθήσει το κλείσιμο των δομών σε Βόλο και Δυτική Λέσβο.

Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη διακοπή της λειτουργίας των τριών δομών ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ.





Πηγή: skai.gr

