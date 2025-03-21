Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον διαχειριστή του Ομίλου «Νεφροϊατρική»

Ο διαχειριστής του Ομίλου «Νεφροϊατρική», Διονύσιος Πλέσσας-Φυτηλάς, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Πρόθεση του κ. Πλέσσα, να συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και του Ομίλου «Νεφροϊατρική», ο οποίος λειτουργεί τέσσερα νεφρολογικά κέντρα στην Αττική (Μεταμόρφωση, Ν. Ιωνία, Μαρούσι και Μενίδι), ώστε να υπάρχει δωρεάν παροχή σχετικών ιατρικών υπηρεσιών σε κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

«Είμαστε πάντα δίπλα στην Εκκλησία και τη στηρίζουμε», δήλωσε μετά τη συνάντησή τους ο διαχειριστής του Ομίλου «Νεφροϊατρική».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από την πλευρά του, σημείωσε: «Σήμερα μας επισκέφθηκε ο κ. Πλέσσας, ο οποίος ασχολείται με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν νεφρολογικά προβλήματα. Μεγάλη η προσφορά του Ομίλου του και είναι πάντοτε πρόθυμος να σταθεί πλάι μας σε ό,τι ζητήσουμε».

