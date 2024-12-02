Αποκαλύψεις σοκ για τον αστυνομικό της Βουλής: Πειθαρχική έρευνα ήδη από το 2002

«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι νεότερες λεπτομέρειες στη φρικιαστική υπόθεση του αστυνομικού στη Βουλή που συνελήφθη για τον συστηματικό βιασμό των παιδιών του από την ηλικία των πέντε ετών.

Αύριο η απολογία στον ανακριτή

Ο καταγγελόμενος ως δράστης θα απολογηθεί αύριο για σειρά κακουργηματικών πράξεων από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος και ερωτήματα αναμφίβολα εγείρει το γεγονός για το ότι παρέμενε στο Σώμα όλα αυτά τα χρόνια.

Η απάντηση στο παραπάνω εύλογο ερώτημα, σχετίζεται ως φαίνεται με το γεγονός πως το Πειθαρχικό Δίκαιο της Αστυνομίας και οι διαδικασίες που αυτό συνεπάγεται για να οδηγηθεί εν τέλει σε αποπομπή αστυνομικός από το Σώμα, είναι πολυδαίδαλο.

Σωρεία κακουργηματικών πράξεων- περισσότερα από δέκα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα από το 2002- αποδίδονται στον αστυνομικό της Βουλής, ο οποίος τώρα κατηγορείται για βιασμό και την κακοποίηση των τεσσάρων ανήλικων παιδιών του και της συζύγου του.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται βάσει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για βιασμό, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκων από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή βία κατά ανηλίκων κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατά ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή οπλοφορία και οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση.

Ο ίδιος είχε ένα βίαιο παρελθόν με τα περιστατικά να χρονολογούνται από το 2002, όταν ο αστυνομικός είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμούς και φραστικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα:

2002: Φραστικό επεισόδιο και ξυλοδαρμός οδηγού ταξί. Πρόστιμο 150 ευρώ

2002: Ξυλοδαρμός 17χρονου επειδή δεν είχε πληρώσει εισιτήριο στο λεωφορείο. Κατέληξαν στο δικαστήριο έπειτα από μήνυση εις βάρος του.

2003: Επεισόδιο με ξυλοδαρμό πολιτών στα πλαίσια της υπηρεσίας. Αργία 4 μηνών και διαθεσιμότητα για 1 χρόνο

2008: Καβγά με συνάδελφό του εντός υπηρεσίας τον οποίο ξυλοκόπησε. Του επιβλήθηκε πρόστιμο.

13/1/ 2024: Έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

18/11/2024: Καταδίκη για ενδοοικογενειακή απειλή. Ποινή 12 μήνες με έφεση

Ψύχωση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και μετά τα περιστατικά και την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του.

Συγκεκριμένα το 2008 είχε διαγνωστεί με ψύχωση και το 2024, μετά και την καταγγελία της 35χρονης με διαταραχή προσαρμογής.

Παρόλα αυτά παρέμενε οδηγός και συνοδός ασφαλείας τουλάχιστον τριών αξιωματικών που υπηρετούσαν σε «θέσεις κλειδιά» στη ΓΑΔΑ κι από το 2019, στη Βουλή.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το skai.gr, η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού, επίσης αστυνομικός, ζούσε επί 8 χρόνια έναν εφιάλτη χωρίς η ίδια να τολμά να καταγγείλει τα φριχτά βασανιστήρια.

Μάλιστα, είχε βγει σε διαθεσιμότητα από το σώμα, του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την πρώτη καταγγελία της 35χρονης, η οποία και αποσύρθηκε, ο 45χρονος κατηγορήθηκε και για φθορά στο σπίτι της.

Οι καταθέσεις των κοριτσιών

Παρουσία παιδοψυχολόγου έχουν ληφθεί καταθέσεις από τα τρία κορίτσια ηλικίας 9, 10 και 12 χρόνων τα οποία και φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες ενώ ιατροδικαστικά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιβεβαιώνεται το αδίκημα του βιασμού για την περίπτωση της 12χρονης χωρίς να αποκλείεται πως θύματα έχουν υπάρξει και τα άλλα δύο κοριτσάκια.

Παράλληλα, αναμένεται και η κατάθεση του 14χρονου αγοριού της οικογένειας της φρίκης.

Οι αρχές, την ίδια ώρα ελέγχουν τα κινητά και άλλα ψηφιακά πειστήρια του δράστη προκειμένου να διαπιστωθεί το εάν κατέγραφε ή όχι τις αποτρόπαιες πράξεις του.

«Γέννησα ένα τέρας - Θέλω να τον φτύσω»

Η μητέρα του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής, που οι αποκαλύψεις για την αρρωστημένη δράση του έχουν σοκάρει το πανελλήνιο, μίλησε για τον γιο της και τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, μετά από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η γυναίκα δήλωσε μιλώντας στα ΜΜΕ ότι για αυτήν το παιδί της έχει πεθάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Ο γιος μου είχε πολλά να κρύψει από μένα. Γέννησα ένα τέρας, τον έχω ξεγράψει, δεν είναι πια παιδί μου. … Ζητάω συγνώμη για αυτές τις ψυχούλες (τα παιδιά) που δεν κατάλαβα τι περνούσανε. Θέλω να στηρίξω τη νύφη μου. Θέλω μια φορά να πάω στην φυλακή και να τον φτύσω».

