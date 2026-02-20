«Είναι δυνατό να βλέπουμε αυτές τις εικόνες όπου υπάρχει συγκεντρωμένο πλήθος το οποίο ήθελε να απομακρυνθεί η αστυνομία για να επιτεθεί στον υπουργό; Και όχι μόνο στον υπουργό, καθώς υπήρχαν και άλλοι προσκεκλημένοι, τους οποίους δεν σεβάστηκαν».

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όπου αναφέρθηκε στα γεγονότα που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και εργαζόμενους, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ έκανε λόγο για πρωτοφανείς εικόνες σε νοσοκομείο και επεσήμανε ότι η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο για να προστατέψει όσους έδιναν το παρών στα εγκαίνια.

Ερωτηθείσα για το ποιοι ήταν οι συγκεντρωμένοι, η κ. Δημογλίδου απάντησε ότι «ήταν από κάποια παράταξη, συγκεκριμένη παράταξη, όπως ενημερωθήκαμε στη συνέχεια. Ήταν γιατροί, δεν γνωρίζω αν ήταν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βρίσκονταν μέσα και περίμεναν τον υπουργό για να ξεκινήσουν τα εγκαίνια. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Δεν ξέρω γιατί απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας, βλέποντας αυτές τις εικόνες. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι».

Όπως ανέφερε: «Βλέπουμε ανθρώπους που φορούν τη ρόμπα, δεν ξέρω αν είναι γιατροί, λυπάμαι αν είναι γιατροί, που πηδούν επάνω στους αστυνομικούς, τους αφαιρούν τα καπέλα και τα πετάνε στο έδαφος, τους τραβούν τις ασπίδες. Εικόνες που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο για να ξεκινήσουν τα εγκαίνια. Προφανώς και η αστυνομία βρίσκεται εκεί για να προστατέψει κάθε άνθρωπο, γιατί ξαναλέω ότι δεν ήταν μόνο ο υπουργός».

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν πολλοί και αρκετοί εξ' αυτών επιτέθηκαν στον κ. Γεωργιάδη προκαλώντας του και σωματικές βλάβες. Μάλιστα, όπως τόνισε, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν μερικούς από τους επιτιθέμενους αλλά ο υπουργός δεν θέλησε να τους ασκηθούν διώξεις.

Τέλος απαντώντας σε κάποιους που εξέφρασαν την απορία τους γιατί η δύναμη της αστυνομίας εισήλθε στο νοσοκομείο σημείωσε ότι «Αυτό έγινε επειδή κάποιοι από αυτούς έσπρωχναν τους συναδέλφους και επιχείρησαν να εισέλθουν στο νοσοκομείο την ώρα που γίνονταν τα εγκαίνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

