«Η αστυνομία έτσι και αλλιώς έχει την αρμοδιότητα της τάξης και ασφάλειας. Αυτό δεν αλλάζει», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της αστυνομίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε ερώτηση για το τι θεωρείται παραβίαση της τάξης και ποιος θα ζητά παρέμβαση της ΕΛΑΣ η κυρία Δημογλίδου διευκρίνισε πως: «Οπουδήποτε γίνεται ένα αδίκημα, ή θεωρείται πως γίνεται ένα αδίκημα ενημερώνεται άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος κρίνει εάν όντως τελούνται αδικήματα ή όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όταν ενημερωνόμαστε πως για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να μεταβούμε και σε αυτόν τον χώρο όταν διαπράττονται αδικήματα».

Όπως σημείωσε, η αστυνομία δεν ήταν ποτέ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του χώρου.

Ερωτώμενη για το εάν κάποιος αποφασίσει να πάει στον χώρο του μνημείου και να διαμαρτυρηθεί χωρίς να υπάρχουν επεισόδια, σε ποιανού διακριτική ευχέρεια θα είναι να του ζητηθεί να φύγει ή όχι, απάντησε: «Αν δεν τελούνται αδικήματα, η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις και δεν σχηματίζεται δικογραφία. Εάν για οποιανδήποτε λόγο επιτίθενται στους Εύζωνες, δημιουργούν προβλήματα, τότε προφανώς παρεμβαίνει η αστυνομία».



Πηγή: skai.gr

