Ενα «κουβάρι» οι αρμοδιότητες για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες γύρω από την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου στο μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παραπέμπουν κυβερνητικές πηγές σε συνέχεια της χθεσινής ανάρτησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και των αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, καθίσταται σαφές ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ο περιβάλλον χώρος θα πρέπει να λειτουργούν με τον τρόπο που αρμόζει για την απόδοση τιμών στους πεσόντες για την πατρίδα. Την επαύριο της ολοκλήρωσης της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι, των επικριτικών φωνών που ακούστηκαν για την εικόνα γύρω από το μνημείο και προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο χώρος να μετατραπεί σε ένα μόνιμο σημείο διαμαρτυρίας, αποφασίστηκε η νομοθετική παρέμβαση.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση την επόμενη εβδομάδα. «Η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» υπογράμμισε. Αυτή η αναφορά του σε «αποκλειστική ευθύνη» στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν η αφορμή για να εκδηλωθούν αντιδράσεις από την αντιπολίτευσης, καθώς ερμηνεύθηκε ως προαναγγελία ενεργοποίησης στρατιωτικών δυνάμεων για τη φύλαξη του μνημείου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να καταγγείλουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η προστασία της χώρας από εξωτερικούς εχθρούς.

Από την πλευρά της κυβέρνησης διευκρίνισαν ότι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ανατεθεί η συντήρηση, προστασία και καθαριότητα του μνημείου, ενώ την ευθύνη για τα μέτρα τάξης θα εξακολουθήσει να έχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του έκανε αναφορά στη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι, που έγινε στο χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις», ανέφερε.

Στον απόηχο επικρίσεων που είχαν διατυπωθεί για την εικόνα που επικρατούσε στο χώρο τις προηγούμενες ημέρες με τα αντίσκηνα, τα πανό, τα πλακάτ και τους συγκεντρωμένους, κυβερνητικές πηγές είχαν αναφερθεί σε σκέψεις για κάποιου είδους παρέμβαση, προκειμένου να μπει μια τάξη.

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή οι αρμοδιότητες για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι τριχοτομημένες. Αρμόδιος για τον καθαρισμό είναι ο δήμος Αθηναίων μετά από σχετικό αίτημα του Φρούραρχου, για την τάξη έχει ευθύνη η αστυνομία, ενώ αρμοδιότητα έχει και η Προεδρική Φρουρά. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι αυτή η κατάτμηση αρμοδιότητα συχνά προκαλεί δυσλειτουργίες λόγω ασυνεννοησίας ή και αποποίηση ευθυνών με την επίκληση αναρμοδιότητας. Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης, προσθέτουν, είναι να λυθούν αυτά τα ζητήματα και να διαφυλαχθεί η λειτουργία του χώρου ως μνημείο για την απόδοση τιμής στη μνήμη των πεσόντων. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αφήνουν αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί και εναντίον του δήμου Αθηναίων, που έχει την ευθύνη για την καθαριότητα.

Σε αυτό το μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε χθεσινή ανάρτησή του έθεσε το ερώτημα: «είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες». Και πρόσθεσε: «Όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;».

