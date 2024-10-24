Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στους θανάτους τεσσάρων βρεφών στην Αμαλιάδα και την εμπλοκή της 24χρονης Ειρήνης η οποία φέρεται να συνδέεται με αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έχασε δύο βρέφη, ενώ τον περασμένο Αύγουστο πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το 15 μηνών μωρό της συγκατοίκου της στην Αμαλιάδα, την ώρα που βρισκόταν υπό την προστασία της 24χρονης. Επιπλέον, ακόμα μια μητέρα κατήγγειλε πως και το δικό της βρέφος πέθανε στα χέρια της 24χρονης. Σημειώνεται επίσης ότι πριν από 10 χρόνια, σε ηλικία 14 ετών, η Ειρήνη είχε χάσει τη λίγων μηνών αδερφή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Για το «θρίλερ» που καταγράφεται με τους μυστηριώδεις θανάτους των βρεφών μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα στα μέσα αυτές τις μέρες, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Αρχικά να πούμε ότι η παρουσία ενός συγκεκριμένου ατόμου στους θανάτους των παιδιών φαίνεται μόνο σε τρεις θανάτους, σε δύο θανάτους των δικών της παιδιών. Μιλάω για μια συγκεκριμένη κοπέλα η οποία έχει κάνει και δηλώσεις στα μέσα, γι’ αυτό και την αναφέρω. Όπως και στον τελευταίο θάνατο που είχαμε τον Αύγουστο του 2024, ενός ακόμη βρέφους που φαίνεται ότι υπήρχε παρουσία αυτής της γυναίκας και πάλι στον χώρο. Για δύο ακόμη θανάτους που αναφέρονται στα Μέσα δεν υπάρχει εικόνα ότι υπήρχε παρουσία της γυναίκας αυτής, τουλάχιστον προανακριτικά στο υλικό της αστυνομίας, ότι υπήρχε παρουσία της γυναίκας όταν τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Ακολούθως πρόσθεσε «υπάρχουν πέντε θάνατοι οι οποίοι έχουν απασχολήσει τα Μέσα. Για τους οποίους όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάποια από αυτά τα παιδιά είτε κατέληξαν στην οικία τους, είτε διακομίστηκαν σε κάποιο νοσοκομείο και κατέληξαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Και για τις πέντε αυτές περιπτώσεις η Ελληνική Αστυνομία σχημάτισε κανονικά δικογραφία συλλέγοντας προανακριτικό υλικό, βεβαιώσεις των θεραπόντων ιατρών, εφόσον υπήρχε νοσηλεία βέβαια του παιδιού στο Νοσοκομείο και του ιστορικού υγείας του παιδιού. Και για τις πέντε περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε νεκροψία νεκροτομή στα παιδιά.

Υπάρχει δηλαδή στη δικογραφία έκθεση κανονικά του ιατροδικαστή. Εκκρεμεί μόνο το αποτέλεσμα κάποιων τοξικολογικών εξετάσεων για την τελευταία περίπτωση, για τον θάνατο του βρέφους που έγινε στις αρχές του Αυγούστου και πάλι σε αυτή την περιοχή και ουσιαστικά οι δικογραφίες έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Άρα η εισαγγελία της περιοχής έχει τους φακέλους και για τα πέντε παιδιά. Φυσικά, μπορεί να εξετάσει ξανά από την αρχή μια υπόθεση, δηλαδή μπορεί να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να διατάξει και άλλες ανακριτικές ενέργειες πλέον στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και το ξεκαθαρίζω. Εμείς προσπαθούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία ώστε να έρθουν οι απαντήσεις για τις τοξικολογικές εξετάσεις και για το τελευταίο βρέφος και να έχει πλήρη εικόνα και ο εισαγγελέας. Γνωρίζουμε ότι έχει διαταχθεί κάποια έρευνα σε πταισματοδίκη όμως και όχι στην Ελληνική Αστυνομία. Όμως, σε κάθε περίπτωση οι αρχές είναι έτοιμες να δώσουν απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα θέσει ο αρμόδιος εισαγγελέας».

«Ουσιαστικά τα Μέσα συνδέουν τον θάνατο πέντε παιδιών με την παρουσία αυτής της γυναίκας. Προανακριτικά όμως η παρουσία αυτής της γυναίκας υπάρχει μόνο σε τρεις περιπτώσεις. Τα δύο δικά της παιδιά και σε ένα παιδί ενός οικείου της προσώπου, αυτό που πρόσεχε. Ουσιαστικά μιλάμε για το τελευταίο βρέφος το οποίο βέβαια το έχει αποδεχθεί και η ίδια προανακριτικά, ότι βρισκόταν μαζί με το παιδί, έχει καταθέσει κανονικά στην αστυνομία και αυτή και η μητέρα του παιδιού.

Έχουν γίνει όλες οι προανακριτικές ενέργειες που προβλέπονται όταν ένα παιδί φεύγει ξαφνικά από τη ζωή».

Για το αν αυτή η γυναίκα πήγε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα στην Αμαλιάδα για να καταθέσει ξανά η κ. Δημογλίδου είπε «Θέλει ουσιαστικά να δώσει μια συμπληρωματική κατάθεση, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει και στην αρχική της κατάθεση. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται εφόσον ένας πολίτης επιθυμεί να δώσει μια συμπληρωματική κατάθεση, πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που ο φάκελος δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς περιμένουμε απαντήσεις τοξικολογίας των εξετάσεων».

«Σε καμία από τις πέντε περιπτώσεις και στο προανακριτική υλικό που έχει παραδοθεί από την αστυνομία δεν φαίνεται εμπλοκή κάποιου ατόμου και δεν φαίνεται εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα» επεσήμανε η κ. Δημογλίδου.

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού όταν υπάρχει κάποια καταγγελία είτε για κακοποίηση είτε για παραμέληση της εποπτείας ενός παιδιού. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει τον τοπικό Αστυνομικό διευθυντή άμεσα και γίνονται ενέργειες για να δούμε αν ένα παιδί κακοποιείται, υπάρχει περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, αν παραμελείται από την οικογένεια και φυσικά με τη σειρά της Αστυνομία ενημερώνει αρμόδιους φορείς, κοινωνικούς λειτουργούς, εισαγγελέα Ανηλίκων[…] Δεν γνωρίζω αν έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της συγκεκριμένης οικογένειας. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο όμως από το ιστορικό του παιδιού».

«Φυσικά και όταν ένα βρέφος φεύγει ξαφνικά από τη ζωή, υπάρχει πάντα η υπόνοια κάποιας εγκληματικής ενέργειας. Όμως, όταν η ιατροδικαστική εξέταση είναι ξεκάθαρη και δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, πόσο μάλλον σε κάποιες από τις πέντε περιπτώσεις που σας ανέφερα, υπήρχαν ξεκάθαρες απαντήσεις από την ιατροδικαστή ότι υπήρχαν προβλήματα υγείας σε κάποια από τα βρέφη. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση που έχασαν τη ζωή τους αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας, οπότε εκεί αποκλείει και η αστυνομία την εγκληματική ενέργεια, όταν δεν υπάρχουν και ενδείξεις ιατροδικαστικές» υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

