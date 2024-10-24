Έκρηξη σε δυο ΑΤΜ έξω απο το δημαρχείο Αυλώνα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τα δυο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων να βρίσκονται στον προθάλαμο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν μια από τις κασετίνες που περιείχαν 90.000 ευρώ και διέφυγαν.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές.Σε κοντινή απόσταση ενός χιλιομέτρου κοντά στο δημοτικό στάδιο έχει βρεθεί καμένο ΙΧ αυτοκινήτο, το οποίο πιθανότατα ανήκει στους δράστες.





Πηγή: skai.gr

