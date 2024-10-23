Ένα μυστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη για το θάνατο των τριών παιδιών σε Αχαΐα και Ηλεία ενώ την ίδια ώρα στο φως έρχεται άλλος ένας θάνατος βρέφους μόλις έξι μηνών στην Κάτω Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ζήτησε χθες τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το θάνατο των τριών παιδιών. Η εισαγγελική εντολή ήρθε μετά τα σχετικά δημοσιεύματα και η έρευνα θα διεξαχθεί από πταισματοδίκη.

Παράλληλα έχει ζητηθεί μέσω της συνηγόρου των μητέρων των τριών βρεφών, δηλαδή της μητέρας που πέθαναν τα δύο μωρά και ήταν παρούσα και στον θάνατο του τρίτου, να γίνει γονιδιακός έλεγχος.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τον θάνατο και τρίτου μωρού, παιδιού της συγκατοίκου της 23χρονης γυναίκας που ήδη είχε χάσει δύο παιδιά. Οι θάνατοι ήταν διαδοχικοί, ένας κάθε χρόνο. Το 2022 πεθαίνει το βρέφος μόλις 19 ημερών στο σπίτι. Το 2023 πεθαίνει το βρέφος – της ίδιας μητέρας – 2 μηνών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αναφορικά με τις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση εγκληματική ενέργεια.

Τον περασμένο Αύγουστο πεθαίνει ένα ακόμη αγοράκι 15 μηνών από την Αμαλιάδα, το οποίο πρόσεχε η μητέρα των δύο προηγούμενων μωρών που είχαν καταλήξει. Σε αυτή την περίπτωση, η αιτία θανάτου είναι απροσδιόριστη, ωστόσο αναμένονται οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές.

Η μητέρα του 15 μηνών βρέφους είχε περιγράψει τα όσα συνέβησαν στο Φως στο Τούνελ:

«Ξύπνησε το παιδί στις 10:30, ήπιε το γαλατάκι του, παίξαμε, με φώναζε “μαμά” και έπαιζε με τα παιχνίδια του. Μέχρι να πάω σε άλλο δωμάτιο και να γυρίσω, το είδα ότι δεν ανέπνεε καλά. Ήταν στο καρότσι του στο σαλόνι. Τρία λεπτά έκανα.

Το πήρα κατευθείαν αγκαλιά για να δω τι μπορώ να κάνω. Ήταν η φίλη μου εκεί και μου το πήρε για να το σώσει. Όσο το είχε η Ειρήνη το παιδί, ήταν μια χαρά, ανέπνεε, αλλά όχι πολύ καλά. Πήρα κατευθείαν τηλέφωνο για να έρθει αμάξι. Μέχρι τότε, το είχε στα χέρια της η Ειρήνη. Δεν καλέσαμε το ασθενοφόρο για να μη χάσουμε χρόνο. Βγήκε ο γιατρός και μου λέει: ”το παιδί σου είναι νεκρό”».

Τα πράγματα φαίνεται να περιπλέκονται όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό.

«Το πήγαμε στο νοσοκομείο και ζήτησα αμέσως έναν παιδίατρο. Μου είπαν πως δε χρειάζεται και με έβγαλαν έξω από το θάλαμο. Το παιδί ήταν εν ζωή, είχε αναπνοή και ανοιγόκλεινε και τα ματάκια του. Το αφήνω στο κρεβατάκι και αφού του έβαλαν ένα σωληνάκι στο στόμα για οξυγόνο, μου είπε ο γιατρός να βγω έξω.

Δεν πέρασε ούτε μισή ώρα απ’ όταν βγήκε ο γιατρός και μου λέει, “το παιδί σου είναι νεκρό”. Πώς είναι νεκρό, αφού εγώ το έφερα ζωντανό, γιατί το παιδί μου είναι νεκρό; Ρώτησα τι συνέβη, αλλά δε μου απάντησε κανένας γιατρός. Ζήτησα να το δω και μου το αρνήθηκαν».

Και τέταρτο βρέφος νεκρό

Ωστόσο, στο φως έρχεται ένας ακόμα θάνατος βρέφους μόλις 6 μηνών το 2021, όπου και τότε, όπως αναφέρει η μητέρα του, παρούσα ήταν η συγκεκριμένη γυναίκα καθώς πρόσεχε το μωρό, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που το κράτησε για να βγει η ίδια με τον σύντροφο της.

Το μωρό ήταν της κουμπάρας της 24χρονης το οποίο και της το είχε αφήσει για λίγες μόνο ώρες για να πάει μια βόλτα με τον σύντροφό της.

Τι λέει η ίδια η 24χρονη για το θάνατο των βρεφών

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, η 24χρονη μίλησε στο Star λέγοντας ότι για τις αιτίες θανάτου των δύο δικών της παιδιών «έχουν βγει τα αποτελέσματα, να πατήσετε να τα δείτε...».

Όσον αφορά τον θάνατο του 15 μηνών βρέφους που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, απάντησε: «Να τον αφήσετε ήσυχο τον Παναγιωτάκη γιατί τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Να σε στείλω στον πατέρα του παιδιού να πας να ρωτήσεις».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Με αφορμή το νέο περιστατικό που ήρθε στο προσκήνιο, τον θάνατο ενός νέου μωρού στην περιοχή της Αμαλιάδας και την σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πιθανή συσχέτιση της 24χρονης μητέρας που και εκείνη είχε χάσει τα παιδιά της, με διάστημα ενός χρόνου μεταξύ τους στην περιοχή της Αχαΐας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπενθυμίζει πως:

- Σχετικά με την υπόθεση στην περιοχή της Αχαΐας, είχε λάβει ανώνυμες αναφορές, στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, το διάστημα 2017-2020, για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας της μητέρας, οι οποίες υποδείκνυαν σαφώς την ευάλωτη θέση της.

- Όπως πραγματοποιούμε σε κάθε ανάλογο περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές για να κινητοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για την προστασία των παιδιών. Να σημειωθεί πως, μια εκ των αναφορών εστάλη με την με ένδειξη «Κατεπείγουσα».

- Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2015 είχαμε δεχτεί κλήση στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για την εξαφάνιση της τότε ανήλικης μητέρας, ωστόσο πριν προχωρήσουμε στη δημοσιότητα της εξαφάνισης, η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.

- Τον Δεκέμβριο του 2020, μας εμπιστεύθηκε μέλος της οικογένειας που επισκέφθηκε το χώρο μας. Ακολούθησαν διαδικασίες από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ακολουθώντας τις εντολές του εισαγγελέα.

- Το 2023, η μητέρα επικοινώνησε με το Τμήμα Υγείας του Οργανισμού για παροχή κατευθύνσεων για διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν το βρέφος, το οποίο νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο της Αθήνας. Εντός των επόμενων ημερών ενημερωθήκαμε πως το βρέφος απεβίωσε. Κατά την ίδια περίοδο, Κοινωνικές Υπηρεσίες της περιοχής που ασχολούνταν με την υπόθεση, επικοινώνησαν με τον Οργανισμό και αναφέρθηκε το γεγονός πως πριν από ένα έτος, είχε αποβιώσει το βρέφος της πρώτης εγκυμοσύνης της μητέρας με παρόμοιο τρόπο, πράγμα που προβληματίζει αρκετά την υπηρεσία. Έκτοτε, οι Αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές διερευνούν τα αίτια θανάτου των δύο βρεφών της μητέρας.

Για ακόμη μια φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι αρμόδιοι για κάθε περιστατικό κακοποίησης/παραμέλησης παιδιού είναι οι Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές που οφείλουν να διερευνήσουν την κάθε υπόθεση.

Κάθε αναφορά πρέπει να αξιολογείται από εξειδικευμένη ομάδα, και δεν αποτελεί υπόθεση ενός.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, είχαν δημιουργηθεί ερωτηματικά αναφορικά με τον συντονισμό των αρμόδιων Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών αλλά και των Κοινωνικών υπηρεσιών που ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας της 24χρονης μητέρας, καθώς η μητέρα ήταν εμφανές πως βρισκόταν σε ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον, από την παιδική της κιόλας ηλικία, καθώς και για την υποστήριξη που έλαβε στο ρόλο της ως νέα μητέρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει πως πρέπει να συνεργαστούμε ως κοινωνία για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και το οικογενειακό τους περιβάλλον, λαμβάνουν τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται. Για μία ακόμα φορά θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 η οποία:

- Λαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη

- Είναι Διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

- Κάθε αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη, λαμβάνεται στη Γραμμή 1056 αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν και με σεβασμό στο απόρρητο την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε κάθε παιδί και ενήλικα που αναζητά διέξοδο και βοήθεια.

- Κάθε αναφορά αξιολογείται από εξειδικευμένη ομάδα, δεν είναι υπόθεση ενός.

- Εφόσον κριθεί ότι η πληροφορία που λαμβάνεται είναι βάσιμη, ή μπορεί να είναι βάσιμη, διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα της περιοχής που έχουμε λάβει την αναφορά.

- Ο Εισαγγελέας είναι αυτός ο οποίος δίνει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία της περιοχής του Δήμου και στην Αστυνομία για να προχωρήσει σε διερεύνηση της υπόθεσης.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί σε κίνδυνο καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» ή αξιοποιήστε το Chat 1056 με την αποστολή γραπτού μηνύματος ή ακόμα και κάνοντας αναφορά στο CyberTip Line Hellas εδώ https://www.hamogelo.gr/gr/el/cyber-tipline/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.