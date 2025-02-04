Δωρεάν επικοινωνία για τους συνδρομητές κινητής Nova σε Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό και Ίο

Δωρεάν επικοινωνία για τους συνδρομητές Κινητής Nova στη Σαντορίνη, την Ανάφη, την Αμοργό και την Ίο λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας παρέχει η Nova, λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας στα νησιά.

Προσφέρει δωρεάν, στους συνδρομητές της 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και Unlimited GB στο κινητό τους.

H παροχή ισχύει από 04/02/2025 έως και 18/02/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους, για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τους κατοίκους που διαμένουν στις εν λόγω περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.