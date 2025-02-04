Την απάντησή του σε σχέση με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου, δίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σημειώνεται πως ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκλήρωσε την έρευνά του για το ναυάγιο της Πύλου και επισήμανε στο πόρισμά του μια σειρά σοβαρών και επίμεμπτων παραλείψεων στα καθήκοντα έρευνας και διάσωσης εκ μέρους ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται. «Συνιστούν σαφείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση της θανατηφόρου έκθεσης, καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων στο αλιευτικό Adriana, κατά το άρθρο 306 Π.Κ, κατά τη διαχείριση του περιστατικού την 13η και 14η Ιουνίου 2023.», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Πολίτη και τονίζει πως:

«Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής καταλήγει σε σαφείς ενδείξεις για οκτώ (8) ανώτερους αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την εκ μέρους τους γνώση και παράβλεψη του κινδύνου για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων αλλοδαπών στο αλιευτικό Adriana, οι οποίοι κρίνονται ελεγκτέοι για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο της ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων στο αλιευτικό Adriana, κατά το άρθρο 306 Π.Κ.»

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογραμμίζει πως «το πόρισμα αντικειμενικά επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση από τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που αγωνίζονται νυχθημερόν για την προστασία της χώρας» και προσθέτει:

«Η προσπάθεια όμως αυτή χαρακτηρίζεται από πρόδηλη αναντιστοιχία μεταξύ περιεχομένου και συμπερασμάτων: Θεωρεί ελεγκτέους, για σοβαρά ποινικά αδικήματα, πλειάδα αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, τους οποίους δεν μνημονεύει καν ονομαστικά στην ανάλυση του πορίσματος. Μεταξύ περισσοτέρων εκδοχών ως προς τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, συστηματικά τάσσεται υπέρ εκείνων των ισχυρισμών που αμφισβητούν την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος, χωρίς την οποιαδήποτε αξιόπιστη τεκμηρίωση. Στηρίζεται, εν τέλει, στην εκ του ασφαλούς διατύπωση εικασιών ως προς τον τρόπο διαχείρισης μιας κατάστασης κρίσης εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος. Ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη, βάσει του νόμου, είναι αρμόδιος για «τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση ή την περαιτέρω προώθηση προς άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγελιών για πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις», εν προκειμένω, καταλήγει σε αυθαίρετα συμπεράσματα που κινδυνεύουν να προκαταλάβουν τη δικαστική αξιολόγηση. Η νομική ευθύνη προϋποθέτει, όμως, τον καταλογισμό συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες ευθύνονται συγκεκριμένα πρόσωπα και οι οποίες αποδεικνύονται προσηκόντως.»

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τονίζεται πως «κατά το μέρος που έχει νομικό και όχι πολιτικό περιεχόμενο, το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαστικά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις τους είναι για την Κυβέρνηση απολύτως σεβαστές. Σε κάθε περίπτωση, σε μια εποχή που η παράτυπη μετανάστευση προκαλεί την παγκόσμια ανησυχία, η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη σε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική φύλαξης των συνόρων της χώρας. Εμπιστευόμαστε απολύτως το Λιμενικό Σώμα, τόσο για την αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για την άσκηση των καθηκόντων έρευνας και διάσωσης, με τρόπο που σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα όσων βρίσκονται σε κίνδυνο.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η σύνταξη του σχετικού πορίσματος, η οποία κατά τον νόμο γίνεται εντός προθεσμίας τριών μηνών, ολοκληρώθηκε μετά από πενταπλάσιο χρονικό διάστημα, δεκαπέντε μηνών από την έναρξη της διερεύνησης και ενόσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν, τον Οκτώβριο του 2024, να συμφωνήσουν στην επιλογή νέου Συνηγόρου του Πολίτη, όχι λόγω της οποιασδήποτε επιφύλαξης ως προς το προτεινόμενο πρόσωπο, αλλά λόγω της ακόμη εξελισσόμενης έρευνας για το ναυάγιο της Πύλου που, βάσει του νόμου, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη προ οκταμήνου.

Σημειώνεται τέλος ότι, ενώ η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη έχει λήξει από τις 25.7.2022, ο ίδιος εκκινεί τη διερεύνηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα επί υπηρεσιακής Κυβέρνησης τον Ιούνιο 2023, αυτεπαγγέλτως, τον Νοέμβριο του ιδίου έτους.»

