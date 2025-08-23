Στην Πάτμο μεταβαίνει αύριο Κυριακή ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα ενώ από τη Δευτέρα αρχίζουν οι εργασίες για το πρόβλημα που υπάρχει με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, όπως γνωστοποιησε μεσω του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος του νησιου Νίκος Τσαμπαλάκης.

Ανέφερε ότι το πρόβλημα έχει προκύψει, καθώς έχει βουλώσει ο τελικός αγωγός που απορρέουν τα λύματα. «Είναι θέμα βιομάζας, είναι θέμα μεμβρανών, είναι θέμα ότι έχει βουλώσει αρχές Αυγούστου ο τελικός αγωγός που απορρέουν τα λύματα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση το νερό με τα λύματα».

Σημείωσε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι από την περιοχή της χώρας που έχει κακό δίκτυο νερού, εξηγώντας πως όταν μια δεξαμενή είναι άδεια, μπορεί να βγάλει καφέ νερό.

Τόνισε πάντως ότι σε καμία περίπτωση αυτά δεν ειναι λύματα και πρόσθεσε ότι με τις καινούριες σωληνώσεις το πρόβλημα θα λυθεί.

