Kαταγγελίες για δυσοσμία, υπερχειλίσεις, επιβολή προστίμων μέχρι και ρίψη μη επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε τουριστικά μέρη στη χώρα.

Eνα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα δυσλειτουργίας του βιολογικού που ανέδειξαν κάτοικοι και τοπικός Τύπος είναι η εγκατάσταση στο νησί της Πάτμου. Κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια ότι ο βιολογικός δεν λειτουργεί σωστά, ενώ η Γιάννα Μέμου, πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος «Ιππόκαμπος», ανέφερε μιλώντας στην «Κ» πώς παρότι είχε προχωρήσει σε καταγγελίες στην Περιφέρεια, στο αρμόδιο υπουργείο, φτάνοντας μέχρι και την Ευρωπαϊκή Eνωση, το πρόβλημα εμμένει.

«Η δυσοσμία τώρα είναι σε υπερθετικό βαθμό. Το πρόβλημα διογκώνεται». Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού Πάτμου, έπειτα από αυτοψία στο σημείο και εφόσον εντοπίστηκε διαφορετικός χρωματισμός στα νερά, κινήθηκαν οι διαδικασίες ώστε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό το οποίο θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

Ο δήμαρχος του νησιού, Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήλωσε μιλώντας στην «Κ» ότι τα προβλήματα του βιολογικού είναι δύο: έχει φράξει ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων ενώ απαιτούνται καινούργιες μεμβράνες επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι, όπως είπε, να καταλήγουν στη θάλασσα λύματα τα οποία δεν είναι σωστά επεξεργασμένα. Σύμφωνα με τον κ. Τσαμπαλάκη, ο βιολογικός λειτουργεί στο 60% της δυναμικής του ενώ δεδομένων των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί, το καλοκαίρι η κατάσταση επιδεινώνεται. Οπως ανέφερε, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την προμήθεια καινούργιων μεμβρανών αλλά και έχει φροντίσει για τη μεταφορά λυματολάσπης ώστε να γίνεται ολοκληρωμένα η επεξεργασία.

