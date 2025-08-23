Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025

