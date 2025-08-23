Λογαριασμός
Φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων - Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα

πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

