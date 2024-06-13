Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης δικάζεται εκ νέου ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση μίσθωσης του αναψυκτηρίου «Κιόσκι», κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής του θητείας, την περίοδο 2014-2019.
Η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο, καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα αναίρεσης κατά της προηγούμενης απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, εξαιτίας της οποίας είχε τεθεί σε αργία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
Μετά την αναίρεση από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ο ίδιος επέστρεψε στα δημαρχικά του καθήκοντα. Η δίκη ξεκίνησε το πρωί με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ η διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου. Η πλευρά του δημάρχου αρνείται την κατηγορία.
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Νάουσας κατηγορήθηκε για οικονομική ζημία από την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «Κιόσκι».Η υπόθεση αφορούσε τη μίσθωση αναψυκτηρίου κατά την προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία, την περίοδο 2014-2019.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, εκδόθηκε σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.