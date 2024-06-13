Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης δικάζεται εκ νέου ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση μίσθωσης του αναψυκτηρίου «Κιόσκι», κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής του θητείας, την περίοδο 2014-2019.

Η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο, καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα αναίρεσης κατά της προηγούμενης απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, εξαιτίας της οποίας είχε τεθεί σε αργία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Μετά την αναίρεση από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ο ίδιος επέστρεψε στα δημαρχικά του καθήκοντα. Η δίκη ξεκίνησε το πρωί με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ η διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου. Η πλευρά του δημάρχου αρνείται την κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Νάουσας κατηγορήθηκε για οικονομική ζημία από την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «Κιόσκι».Η υπόθεση αφορούσε τη μίσθωση αναψυκτηρίου κατά την προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία, την περίοδο 2014-2019.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, εκδόθηκε σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

