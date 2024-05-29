Κανονικά ασκεί πλέον τα καθήκοντά του ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προχώρησε σε άρση του μέτρου της διοικητικής αργίας, μετά τη δικαίωση του δημάρχου από τον ‘Αρειο Πάγο που έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

«Από την πρώτη στιγμή της έκδοσης της απόφασης - προϊόν αυθαίρετης ερμηνείας -από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης δήλωσα πως πρόκειται για μια εκτρωματική απόφαση προερχόμενη από άλλες σκοτεινές εποχές αυτού του τόπου. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας με δικαίωσε. Σε αυτούς τους τρεις μήνες της ταλαιπωρίας μου είδα πολλά και κατάλαβα ακόμη περισσότερα. Αυτή η πρώτη δικαίωση μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω μέχρι τέλους για την πλήρη αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας που υπέστην», δήλωσε ο κ. Κουτσογιάννης με αφορμή την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος ευχαριστεί τους δημότες για τη στήριξή τους, τη νομική του ομάδα, αλλά και τον αντιδήμαρχο κ. Δολδούρη που, όπως αναφέρει, επιτέλεσε με απόλυτη ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης το καθήκον του στο διάστημα της απουσίας του κ. Κουτσογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

